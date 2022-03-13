İran, Erbil'e yönelik füze saldırılarının ayrıntılarını paylaştı

FATİH, İSTANBUL (AA) - İran, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırısının İran üretimi Fatih-110 balistik füzeleriyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tasnim haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, gece saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgi verdi.

Yetkili, füze saldırısının ülkenin kuzeybatısından İran'ın yerli üretimi kısa menzilli Fatih-110 balistik füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in, İran kuvvetlerine Irak'tan yaptığı saldırılar nedeniyle söz konusu saldırının Irak topraklarındaki İsrail üssüne düzenlendiğini savunan yetkili, saldırıda toplam 10 füzenin kullanıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı.