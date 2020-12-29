İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta

29.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, Bağdat'ta Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ile bir araya geldi.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, Bağdat'ta Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Erdekaniyan ile Galib, ikili ilişkiler, mali iş birliği, Irak'ın İran'a olan doğal gaz borcu ve bunun ödeme mekanizmasını görüştü.

Erdekaniyan ile Galib'in görüşme sırasında karşılıklı mali konuların ve ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptıkları belirtildi.

Beraberindeki heyetle bugün Bağdat'a giden Erdekaniyan'ın, Irak'ın Ticaret ve Elektrik bakanlarıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:19:52. #1.15#
title