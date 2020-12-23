İran Enerji Bakanı Erdekaniyan: "Azerbaycan ile Aras Nehri üzerinde hidroelektrik santrali kurulması için anlaştık"
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İran Enerji Bakanı Erdekaniyan: "Azerbaycan ile Aras Nehri üzerinde hidroelektrik santrali kurulması için anlaştık"

23.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:33
İran Enerji Bakanı Erdekaniyan:

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hüdaaferin Barajı üzerinde hidroelektrik santrali kurulması için anlaşma imzalandığını belirtti.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hüdaaferin Barajı üzerinde hidroelektrik santrali kurulması için anlaşma imzalandığını belirtti.

Başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdekaniyan, Azerbaycan ile Aras Nehri üzerindeki Hüdaaferin Barajı'nı faaliyete sokacak hidroelektrik santrali kuracaklarını açıkladı.

İlgili anlaşmanın 4 yıl önce İran ile Azerbaycan arasında imzalandığını ve İran Meclisi tarafından da onaylandığını aktaran Erdekaniyan, dün gece Tahran'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile yaptıkları görüşmelerde anlaşmaya nihai onayın verildiğini söyledi.

Erdekaniyan, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu'nda da ele alındığını ve projenin mali açıdan da netleştirildiğini ifade ederek, "Hüdaaferin Barajı'na hidroelektrik santrali inşa etmeye hemen başlayacağız." dedi.

Aras Nehri üzerindeki Hüdaaferin barajının yeniden ihya edilmesiyle ilgili projenin 20 yıldır gündemde olduğunu ifade eden Erdekaniyan, burada yapılacak barajın 1 milyar 600 milyon metreküp suyu depolayabileceğini aktardı.

Erdekaniyan, barajın üzerinde toplam 280 megavat elektrik üretim kapasiteli iki hidroelektrik santrali inşa edileceğini kaydetti.

Ruhani: "Azerbaycan topraklarının kurtarılması ekonomide hareketlilik meydana getirdi"???????

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yapılacak barajla ilgili olarak "Azerbaycan topraklarının kurtarılması ekonomide hareketlilik meydana getirdi. Bunun ilk adımı da Hudaaferin Barajı oldu. Bu barajdan hem elektrik hem de su için yararlanacağız. Hüdaaferin Barajı ile 120 bin hektar toprağımızı sulayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Enerji Bakanı Perviz Şahbazov dün Tahran'ı ziyaret etmişlerdi. Mustafayev İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve Enerji Bakanı Erdekaniyan ile bir araya gelirken Şahbazov da İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ve Erdekaniyan ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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