İran, Endonezya tarafından alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu
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İran, Endonezya tarafından alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu

İran, Endonezya tarafından alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran, Endonezya'nın, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesi üzerine 24 Ocak'ta el koyduğu petrol tankerini bıraktığını açıkladı.

İran, Endonezya'nın, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesi üzerine 24 Ocak'ta el koyduğu petrol tankerini bıraktığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın, İran Ulusal Tanker Şirketine dayandırdığı haberinde, diplomatik çabalar sonucu İran bandıralı "MT Horse" petrol tankerinin dün akşam rotasına yeniden başladığı belirtildi.

Petrol tankerinin, görevini tamamlamasının ardından ülkeye döneceği kaydedildi.

Endonezya, 24 Ocak'ta yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı iki tankere el koymuş, tankerlerde görev yapan 36 İranlı ve 25 Çinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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