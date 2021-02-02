İran el koyduğu Güney Kore petrol tankerini serbest bıraktı
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İran el koyduğu Güney Kore petrol tankerini serbest bıraktı

02.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:32
İran el koyduğu Güney Kore petrol tankerini serbest bıraktı

İran yönetimi, 4 Ocak'ta çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İran yönetimi, 4 Ocak'ta çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuya ilişkin açıklamasında geminin serbest bırakılması yönünde Seul yönetiminden talep geldiğini söyledi.

Yargı Erkinin de desteğiyle Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest kalmasına karar verildiğini belirten Hatibzade, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin konuyla ilgili Güney Koreli mevkidaşı Çe Cong-Kong ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Sözcü Hatibzade, görüşmede Arakçi'nin İran'ın Güney Kore'de bloke edilen mali varlığının en kısa sürede serbest bırakılmasına vurgu yaptığını dile getirdi.

Hatibzade, tarafların İran'ın Güney Kore'deki mali varlığını kullanabilmesi için etkili çözüm mekanizmaları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğunu ve Seul yönetiminin paranın en kısa sürede serbest bırakılması için "azami çaba" sarf edeceği yönünde açıklamada bulunduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet, konuyu görüşmek üzere 11 Ocak'ta Tahran'a gelmişti.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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