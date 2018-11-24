İran E-vize Uygulamasına Başladı

vize uygulamasını başlattı. Artık turistler daha kolay bir şekilde ülkeyi ziyaret edebilecek.

İran Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Asger Munisan, 22 Kasım'dan itibaren, havalimanlarında İran'a giriş yapan turistlere yönelik bandrolsüz e-vize uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Munisan, uygulama çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağladığını dile getirdi.

Munisan, bu uygulamada hedeflenen konunun turistlerin ülkeye geliş-gidişlerini kolaylaştırmak ve idari işlemleri hızlandırmak olduğunu belirterek, "Söz konusu uygulama sayesinde turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor" dedi. - TAHRAN