İran, düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
İran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü temsilcisi, İran'ın, Tahran'da iki füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Kiev'e göndermeyi kabul ettiğini bildirdi
12.03.2020 07:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:30
İran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü temsilcisi, Tahran'da iki füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Kiev'e gönderilmesinin kabul edildiğini söyledi.
Montreal merkezli Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütte görev yapan İran delegasyonu başkanı Ferhad Pervariş, İran Sivil Havacılık Otoritesinin konuyla ilgili diğer ülkeleri de verileri analiz etmeye davet ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com