İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Konferansına katılımımızı...

02.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:14

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD tarafından sunulan sözde yüzyılın anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatının toplantısına İran'ın katılımının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini ileri sürdü.



İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'ı yapılacak değerlendirme toplantısına İran'ın katılımını engellemekle suçlarken, "Yüzyılın anlaşmasını değerlendirmek için olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmamız, Suudi Arabistan tarafından engellendi" ifadelerini kullandı. Musevi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin davet edildiğini vurgularken, "İslam İşbirliği Teşkilat resmi olarak İran İslam Cumhuriyetini üye ülke olarak davet etmesine rağmen, ev sahibi ülke Dışişleri Bakan Yardımcı Hüseyin Cabiri Ensari liderliğindeki İran heyetine vize vermedi" ifadelerini kullandı.



Teşkilatın Twitter hesabından, Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesinin, sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin ele alınacağı kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA