İran Dışişleri Sözcüsü Hatibzade: "İsrail'in cinayetleri insanlığa karşı suçtur"
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İran Dışişleri Sözcüsü Hatibzade: "İsrail'in cinayetleri insanlığa karşı suçtur"

İran Dışişleri Sözcüsü Hatibzade: 'İsrail'in cinayetleri insanlığa karşı suçtur'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetlerin insanlığa karşı suç olduğunu ve burada "soykırım" gerçekleştirildiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetlerin insanlığa karşı suç olduğunu ve burada "soykırım" gerçekleştirildiğini söyledi.

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatibzade, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve diğer kurumların etkili bir şekilde harekete geçmesi ve saldırıları önlemesi gerektiğini belirten Hatibzade, "İsrail'in cinayetleri insanlığa karşı suçtur ve burada soykırım gerçekleşmektedir. Filistinlilerin haklarının iadesi için etkili adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin Hristiyan ve Müslümanların katılımıyla yapılacak bir referandumla çözülebileceğini aktaran Hatibazade, "Filistin, İran dış siyasetinin önceliklerinden biridir. Filistin konusunun unutulması için göstermelik normalleşmeler oldu. Hiçbir göstermelik adım bu konuyu unutturamaz." dedi.

Hatibazade, Viyana'daki görüşmelerin yaptırımların kaldırılması ve taahhütlere uyulması ile ilgili teknik çerçevede devam ettiğini ve yavaş ilerlese de bazı konularda uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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