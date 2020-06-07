İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi: "Yeni tutuklu takasına hazırız" İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile yeni tutuklu takasına hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile yeni tutuklu takasına hazır olduklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Musevi, Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ABD arasında güvensizlik duvarı olduğunu savunan Musevi, "Yeni tutuklu takası için imkan olursa biz buna hazırız. ABD'de tutuklu olanların özgür kalmalarını ve ülkelerine dönmelerini isteriz." diye konuştu.

İran ile ABD arasında muhtemel müzakereler için Tahran'ın, Donald Trump'ın gitmesini beklediği yönündeki iddialara da cevap veren Musevi, "Seçimler ABD'nin bir iç meselesidir. İran, ABD'deki iç değişiklikler ve bu ülkedeki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklememiştir, beklemeyecektir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında tutuklu takası

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari, 3 Haziran Çarşamba ülkesine dönmüştü.

Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White da bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

White'ın serbest bırakılmasıyla yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.

Eski ABD New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson, tutuklu takası için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA