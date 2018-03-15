İran Dışişleri Bakanlığından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Sert Tepki

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın açıklamalarına tepki göstererek "O yalan dışında bir şey konuşmayan ve siyasetten tedbirsizce büyük konuşmaktan, zamansız açıklamalardan başka bir şey anlamayan, boş düşünen ve hayal dünyasında seyreden biridir. Dolayısıyla açıklamaları bir yanıt alabilecek değerde değildir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sözcü Kasımi, Veliaht Prensi Selman'ı yalan dışında bir şey konuşmayan ve siyasetten tedbirsizce büyük konuşmaktan, zamansız açıklamalardan başka bir şey anlamayan, boş düşünen ve hayal dünyasında seyreden biri olarak tanımlarken "Dolayısıyla açıklamaları bir yanıt alabilecek değerde değildir. İran İslam Cumhuriyeti tüm komşu ülkelerine ve tüm dünya ülkelerine, ekonomik ve askeri güçlerini değerlendirmeksizin saygı duyuyor ve her zaman güçlü bir ülke yerine, güçlü, güvenli ve istikrarlı bir bölgeyi temenni etmiştir. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerini özellikle de inatçı ve kötü niyetler besleyen ülkeleri diyalog etmeye davet etmesi, tecrübe, bilgi, kültür ve İran'ın eski uygarlığına dayanıyor. İran bu adımları İslam dünyasının çıkarları yönünde, Ortadoğu bölgesi ve dünya ülkelerinin barış, istikrar ve güvenliği yönünde atıyor." açıklamasında bulundu.

Kasımi, şunları kaydetti:

"3 yılı aşkındır kuşatma altında olan silahsız ve savunmasız Yemen halkının direnişi karşısında diz çöken bir ülke, ordusunun ve ekonomisinin güçlü olmasından konuşmaması daha iyi olur."

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında Suudi Arabistan'ın silah satın alarak güvenliği ithal etmeye çalıştığını söyleyerek "Böyle bir ülke, kendisinden büyük olan İran İslam Cumhuriyeti gibi güçlü bir ülke karşısında haddini bilmeli ve dikkatli konuşmalıdır." diye konuştu.

"İran, Suudi Arabistan'ın rakipleri arasında yer almıyor"

Muhammed Bin Selman CBS televizyon kanalında yaptığı son açıklamada "İran, Suudi Arabistan'ın rakipleri arasında yer almıyor. İran'ın ordusu İslam ülkelerinin ilk 5 güçlü ordusu arasında değil. Suudi Arabistan'ın ekonomisi İran'ın ekonomisinden daha büyüktür. İran, Suudi Arabistan ile eşit seviyeye gelebilmek için daha çok çabalamalı." ifadelerini kullanmıştı - TAHRAN