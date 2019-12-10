İran Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya seyahat uyarısı Açıklaması

10.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:06

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'daki genel grev ve devam eden şiddetli protestolara işaret edildi.

Açıklamada, "İranlı gezgin ve turistlere, Fransa'ya yapacakları seyahatlerini kendi can güvenliklerinin korunması açısından başka bir zamana ertelemeleri ciddi şekilde tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Fransa'da 1995'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilere geçen hafta yaklaşık 800 bin kişi katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunun protesto edildiği gösterilerde, Fransız polisinin şiddeti ve sert müdahalesi sonucu aralarında Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın da bulunduğu gazeteciler ve çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Kaynak: AA