İran Dışişleri Bakanlığı: Ticaret gemisi Saviz hafif zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanlığı: Ticaret gemisi Saviz hafif zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İran Dışişleri Bakanlığı: Ticaret gemisi Saviz hafif zarar gördü

İran Dışişleri Bakanlığı, dün Kızıl Deniz'de patlama meydana gelen İran bandıralı gemi Saviz için açıklama yaparak patlamayı doğruladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, dün Kızıl Deniz'de patlama meydana gelen İran bandıralı gemi Saviz için açıklama yaparak patlamayı doğruladı. Bakanlık Sözcüsü Saeed Hatibzade açıklamasında ölüm veya yaralanma olmadığını belirterek, "İran ticaret gemisi Saviz, Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen patlama nedeniyle hafif hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Kızıl Deniz'de dün sabah patlama meydana gelen İran bandıralı Saviz gemisi hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hatibzade, "İran ticaret gemisi Saviz, Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen patlama nedeniyle hafif hasar gördü. Askeri olmayan Saviz gemisi, deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlara karşı koymak için Kızıldeniz bölgesi ve Aden Körfezi'nde konuşlanmıştı" dedi. Hatibzade ayrıca geminin durumuyla ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile iletişim kurulduğunu da belirtti.Bakanlık Sözcüsü Hatibzade "Gemi pratikte İran'ın Kızıldeniz'deki lojistik istasyonu (teknik destek ve lojistik için) olarak hizmet verdi; bu nedenle, bu geminin özellikleri ve misyonu resmi olarak IMO'ya duyurulmuştu" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Diego Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran Dışişleri Bakanlığı: Ticaret gemisi Saviz hafif zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:25:35. #1.14#
title