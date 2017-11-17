İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden, Suudi Arabistan'a Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adıl el Cübeyr'in İran karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, bugün yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adıl el Cübeyr'in dün Fransa'da gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Behram Kasimi'nin açıklamasının satır başları şöyle: "Bölge ülkeleri geçtiğimiz son yıllarda, Suudi Arabistan hükümeti tarafından insan haklarını ihlal etme, komşu ülkelere ekonomik yaptırım uygulama, başka ülkelerin yetkililerine baskı kurarak onları istifa vermeye zorlama. Başka ülkelerin içişlerine müdahale etmek dışında herhangi bir olumlu eylem görmemiştir. Bu tür politikalar, durdurulması gereken tüm dünya ve bölge ülkeleri için ciddi bir uyarıdır. Suudi Dışişleri Bakanı'nın yaptığı kelime oyunları şüphesiz bu ülkenin bölgenin istikrarı ve güvenliğini ihlal etmesindeki sorumluluğundan bir şey azaltmıyor"



Kasimi, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın İran'ı tehdit ederek, "Savaşı sizin topraklarınıza taşıyacağız" sözüne karşılık ise "Başka ülkelerin savaşını topraklarımıza taşımakla tehdit ediyor. Uluslararası anlaşmaları ihlal etmek için başka ülkelerin içişlerine müdahale etmek dışında herhangi bir olumlu eylem görmemiştir" dedi.



Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr ise dün akşam bir basın toplantısında "Artık sabrımız tükendi ve biz İran'ın düşmanlıkları ve tecavüzlerine cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - BAĞDAT