: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi'nin tercihi "Gazze'de enkazlar arasında iftar" oldu

23.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:08

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde "Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafı seçti.

Musevi, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Musevi, oyunu haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğraflara verdi.

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Musevi, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden anlamlı, derinlikli ve çarpıcı olduğunu belirterek, "Gazze'de enkazlar arasında iftar" adlı fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu ve yaşam ile kulluğun her şeye rağmen devam ettiği mesajı verdiği için tercih ettiğini söyledi.

Musevi, "Oylamadaki tüm fotoğrafları çok profesyonel gördüm. Bu kaliteli fotoğraflar arasından seçim yapmak biraz zor. Buradaki fotoğrafların mesajı da çok insani. Savaş, şiddet ve aşırılıktan uzak kalma mesajları veriyor fotoğraflar. Çevre duyarlılığını artırıyor. O yüzden bunların içinden seçim yapmakta zorlandım ancak mecburen tercih yapmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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