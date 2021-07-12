Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "ABD ile mahkum değişimi için müzakereler devam ediyor"

Gelen son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin ABD yönetimi ile müzakerelere devam ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin ABD yönetimi ile müzakerelere devam ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında, ABD'de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasına ilişkin devam eden görüşmeler hakkında bilgi verdi. Hatipzade, "ABD ve bazı batılı ülkelerde esir alınan İranlı mahkumların serbest bırakılması için müzakeremiz devam ediyor. İranlı mahkumların serbest bırakılması önceliğimiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD ile İran arasında karşılıklı mahkum değişimine ilişkin tasarı hazırladığını belirten Hatipazade, "ABD Başkanı Joe Biden görevine başladığı ilk günler bu tasarıya ilgi göstermişti. Konu hakkında müzakereler devam ediyor ve sonuçlanması halinde resmi olarak açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı başlarında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ve ABD arasında mahkumların takası konusunda varılan yeni anlaşmalara ilişkin basında çıkan haberleri yalanlamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı