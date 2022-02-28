İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade
AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade'nin konuşması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade'nin konuşması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.