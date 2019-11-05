İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin zorba siyasetinin göstergesidir

05.11.2019 09:58

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Hamaney ile bağlantılı bazı kişilere yönelik yeni yaptırımlarını kınadı ve bunun ABD'nin zorba siyasetinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı almasının ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bunun ABD'nin zorba siyasetinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İran'ın Tasnim haber ajansındaki habere göre, Seyyid Abbas Musevi, "Amerikan yönetiminin 19 Ağustos 1953 yılında yaptığı darbeyle cinayetleri ve o tarihten sonra İran'ın kaynaklarının yağmalanması, cinayetler ve İran halkına karşı ekonomik terörizm asla kafalardan silinmez bir girişimlerdir ve ABD'nin kendini mağdur gösterme siyasetleri asla inandırıcı değil" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'E YAKIN 9 KİŞİYE YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, İran dini liderinin etrafındaki isimlerinin bu yaptırım kararıyla hedef alındığı, bu kişilerin ABD'ye düşmanca eylemlerde bulunduğu belirtilmişti. Hamaney'in özel kalem müdürü Muhammed Muhammedi Golpayegani, yine dini liderin sağ kolu olarak bilinen Vahid Haghaniyan, İran yargısının başı Ebrahim Raisi ile Hamaney'in ikinci oğlu Mücteba Hamaney ile Genelkurmay Başkanı haklarında yaptırım uygulanacak isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA