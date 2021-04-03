İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin yaptırımları aşamalı olarak kaldırmasını kabul etmiyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tek seferde kaldırılmasını isteyerek, "Yaptırımların aşamalı olarak kaldırmasını kabul etmiyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tek seferde kaldırılmasını isteyerek, "Yaptırımların aşamalı olarak kaldırmasını kabul etmiyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinen Hatipzade, yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması planını reddettiklerini bildirdi. Hatipzade, İran'a yönelik tüm yatırımların kaldırılmasının Tahran yönetimi açısından açık ve net bir politika olduğunu belirterek, "Bunu bir çok kez açıkladık. Yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Tüm yaptırımlar tek seferde kaldırılmalı" ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminin yaptırımların kaldırılması halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerine döneceğini belirten Hatipzade, "Tüm yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bunun ekonomiye etkisini test edeceğiz. Ardından biz de taahhütlerimize tekrar döneriz" dedi.

İran ve 4+1 ülkeleri Viyana'da toplanacak

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunu görüşmek üzere 6 Nisan'da Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çinli yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılanan açıklamada Washington yönetiminin de Viyana'da yapılacak toplantıya katılacağı belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı