İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler var"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşma müzakereleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, çıktığı bölge turu ve Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zarif, Viyana görüşmelerinin İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi başkanlığında yürütüldüğünü belirterek, kendisinin Basra Körfezi turunu Kuveyt Başbakanı Sabah Halid es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır ile görüşerek sona erdirdiğini belirtti. Zarif, "Bölgede tamamen barış planına yoğunlaştık. Bölge turuna da bu kapsam da çıktım. Viyana ve bölgedeki görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Zarif, bu hafta Katar, Irak, Umman ve Kuveyt'e resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı