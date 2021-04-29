İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Viyana'daki görüşmelerde olumlu işaretler göze çarpıyor"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Viyana'daki görüşmelerde olumlu işaretler göze çarpıyor"

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Viyana'daki görüşmelerde olumlu işaretler göze çarpıyor'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana'da yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinde olumlu işaretlerin göze çarptığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana'da yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinde olumlu işaretlerin göze çarptığını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve bölge turu hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapılan müzakerelerin liderliği görevini yürüttüğünü, kendisinin Basra Körfezi turunu Kuveyt Başbakanı Sabah Halid es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır ile tamamladığını aktaran Zarif, "Bölgedeki barış planına yoğunlaştık. Viyana ve bölgedeki görüşmelerde ilgili olumlu işaretler göze çarpıyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, bu hafta çıktığı bölge turu kapsamında Katar, Irak, Umman ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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