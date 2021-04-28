İran Dışişleri Bakanı Zarif, Umman Başbakan Yardımcısı Al Said ile bölgesel konuları görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Umman Başbakan Yardımcısı Al Said ile bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Umman Başbakan Yardımcısı Al Said ile bölgesel konuları görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le Maskat'ta bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le Maskat'ta bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman'ın başkenti Maskat'a bir ziyaret gerçekleştiren Zarif ile Al Said bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan Zarif'in Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi ile de ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Umman'ın İran ile ilgili olumlu rol oynadığını dile getiren Zarif, bu ülke ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

Zarif, Katar ve Irak temaslarının ardından bugün Maskat'a geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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