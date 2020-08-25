İran Dışişleri Bakanı Zarif, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
25.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:56

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zarif, Grossi'yle görüşmesinde İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin her zaman uluslararası yükümlülükler ile teknik ve profesyonel çerçeveye dayandığını söyledi.

Zarif, "UAEA'nın da defalarca teyit ettiği gibi koruma önlemleri alanında en fazla iş birliği İran ve UAEA arasında bulunuyor. Bu durum, bu çerçevede devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, mevcut anlaşmazlıkların karşılıklı güven temelinde çözülmesiyle, iki taraf arasındaki iş birliğinin devam etmesini temenni ettiğini belirtti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, kurumunun görevlerini tarafsızlık ve profesyonellik ilkeleri temelinde ve sadece teknik konular çerçevesinde yerine getirdiğini söyledi.

Grossi, İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin geçmişte her iki tarafın da çıkarına olduğunu ve bazı sorunların aşılmasıyla bu iş birliğinin devam ettirilebileceğini sözlerine ekledi.

Rafael Grossi, görüşme sonrası Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Zarif'in UAEA ile daha fazla iş birliği içinde çalışmaya istekli olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki günlük Tahran ziyareti kapsamında bugün önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşen Grossi'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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