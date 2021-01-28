Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

28.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:09
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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