İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye Geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, yarın çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geleceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif'in, 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA