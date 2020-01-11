İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağı için özür

11.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:26

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

Kaynak: AA