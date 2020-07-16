İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kiş Adası'nın Çin'e bırakılacağı iddialarına yalanlama
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kiş Adası'nın Çin'e bırakılacağı iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Çin arasında devam eden 25 yıllık anlaşma kapsamında Kiş Adası'nın Çin'e bırakılacağı iddialarını yalanlayarak, "İran'a ait tek bir karış toprağın kullanım hakkını ne Çin'e ne de başka bir ülkeye vermeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kiş Adası'nın Çin'e bırakılacağı iddialarına yalanlama
16.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:59

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Çin arasında devam eden 25 yıllık anlaşma kapsamında Kiş Adası'nın Çin'e bırakılacağı iddialarını yalanlayarak, "İran'a ait tek bir karış toprağın kullanım hakkını ne Çin'e ne de başka bir ülkeye vermeyeceğiz" dedi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, Çin ile müzakerenin devam ettiği 25 yıllık anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin ile söz konusu 25 yıllık anlaşmanın henüz müzakere edildiğini belirten Zarif, anlaşmanın nihai olması halinde konunun Meclise geleceğini ifade etti. Çin ile görüşülen 25 yıllık anlaşmanın İran Meclisinden gizli olmadığını vurgulayan Zarif, anlaşma kapsamında İran'ın Kiş Adası'nın Çinlilere verileceği iddialarını yalanlayarak, "Bu iddialar doğru değil. İran'a ait bir karış toprağın kullanım hakkını ne Çin'e ne de başka bir ülkeye vermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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