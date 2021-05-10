İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tel Aviv yönetiminin Filistin ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı, mesajında "İsrail rejimi için insanların vatanını ve evlerini gasbederek, apartheid bir rejim kurmak ve işgal altında yaşayan sivilleri aşılamayı reddetmek yeterli olmadı. İslam'ın en kutsal bayramında İslam'ın en kutsal üçüncü camisinde ibadet eden masumları da vurdu." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, mesajında "Aksa saldırı altında" etiketini de kullandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs Günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun