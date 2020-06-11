İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye tepki: "İran'ın adını kötüye kullanamazsınız"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye tepki: "İran'ın adını kötüye kullanamazsınız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye tepki:
11.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:56

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetine atıfta bulunarak, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini açıkladı. Zarif, yaptığı paylaşımda, "ABD İran ile krizi artırmak ve zorla diğerlerinin kendisini takip etmesini istemekte. Ancak Irak'taki terör saldırısı, Filistin ve Yemen'de işlediği cinayetler, BM ve uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun 2231 sayılı kanunu çiğneyen bir ülke olarak İran'ın adını kötüye çıkartamaz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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