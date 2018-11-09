İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye Sert Terör Eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'ye dünyada artan terör krizi üzerinden eleştirilerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda ABD'ye karşı sert eleştirilerde bulundu. Zarif, "ABD'nin sözde teröre karşı yürüttüğü savaş 500 bini aşkın kişinin ölmesine sebep oldu. 2016 yılından itibaren, 110 bini aşkın kişi öldürüldü. Bu fiyasko Irak, Suriye, Libya ve Yemen'in harap olmasına yol açtı. Bu konu DEAŞ ve El-Kaide'ye bağlı terör örgütlerinin genişlemesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca raporlara yer veren Zarif, "Bu vergi veren ABD'lilere ise '7 bin Amerikalının ölmesi + 5.6 Milyar dolara, Ortadoğu için ise tarifi imkansız bir bedele mal oldu" dedi. - TAHRAN