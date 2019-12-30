İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin Irak saldırısına tepki

30.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:47

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin kendisini savunmak adına bölgeyi kana buladığını söyleyerek, "Bunun son örneğini ABD'nin Irak'a gerçekleştirdiği saldırısında gördük" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Zarif yaptığı açıklamalarda, İran ve Rusya'nın ABD'nin aksine bölgede barış ve istikrar için çalıştığını belirterek, "Her iki ülkenin ortaya koyduğu plan ve öneriler bu gerçeği göstermektedir" ifadelerini kullandı.



İran ve Rusya arasındaki ilişkinin önemli ve stratejik değere sahip olduğunu dile getiren Zarif, "Rusya ve Çin ile birlikte düzenlediğimiz ortak askeri tatbikat bu hedefle başlatılmıştır" dedi.



Bakan Zarif, İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda hemfikir olmasına rağmen ABD'nin tüm uluslararası anlaşmaları yok sayan bir ülke olduğunu söyledi. Zarif, "ABD kendisini savunmak adına binlerce kilometre uzaklıktan gelerek bölgeyi kana bulamakta. ABD'nin Irak'taki son saldırıları, bunun en açık örneğidir" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA