İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a "baskıları sona erdirin" çağrısı
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a "baskıları sona erdirin" çağrısı

Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a 'baskıları sona erdirin' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın "tehlikeli bir sarmala" yol açtığını ve yalnızca ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasından vazgeçmesiyle kontrol altına alınabileceğini belirtti.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın "tehlikeli bir sarmala" yol açtığını ve yalnızca ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasından vazgeçmesiyle kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Natanz'daki nükleer terörizm, yalnızca (Eski ABD Başkanı Donald) Trump tarafından başlatılan ekonomik terörizme son verilerek kontrol altına alınabilecek tehlikeli bir sarmal ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'a bu "tehlikeli" süreci tersine çevirmek için İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan Zarif, "Biden-Harris, ya Obama-Biden anlaşmasını ya da Trump'ın azami başarısızlık kampanyasını seçecek. Başka bir alternatif ve fazla zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti.

Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı. İran, İsrail'in saldırıyla Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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