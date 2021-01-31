İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Taliban heyetiyle görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Taliban heyetiyle görüştü

31.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:14
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Taliban heyetiyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey heyetle başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey heyetle başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre, Zarif ile Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyet, Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi.

Görüşmede Zarif, "Tüm etnik ve siyasi grupları kapsayıcı bir hükümetin kurulması fikrini önemsiyoruz. Kapsayıcı bir hükümet oluşturulması, katılımcı bir hükümet içinde olmalıdır. Süreç; Anayasa, kurumlar ve temel yasalar dikkate alınarak oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gruplar arasındaki görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Zarif, ülkedeki işgal ve savaşın Afganistan halkına zor günler yaşattığına işaret ederek, barış sürecinin ivedilikle uygulamaya geçmesini umut ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Afganistan'daki durum, Afganlar arası görüşmeler, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve Afganistan ile bölgede barış ve güvenliğin gerekliliği konuları ele alındı."

Vardak, iki ülkeye ilişkin konuların değerlendirildiği görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Berader liderliğindeki heyet, 27 Ocak'ta İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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