- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Başbakanı Hamis ile görüştü

ŞAM - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şam'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Suriye Başbakanı İmad Hamis ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'nin başkenti Şam'a bir günlük resmi ziyaret düzenliyor. Zarif, resmi ziyareti kapsamında Suriye Başbakanı İmad Hamis tarafından kabul edildi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Zarif'in İran'daki özel şirketlerin Suriye'nin yeniden inşasına katılma fikrini memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Suriye Başbakanı Hamis'in hükümete olan desteğinden dolayı İran'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın da ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdiği ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye konulu üçlü liderler zirvesi yapılacak.