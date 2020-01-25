İran Dışişleri Bakanı Zarif: Süleymani suikastına rağmen ABD ile görüşmeye hazırız

25.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:42

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ihtimalini gözardı etmediğini söyledi.



Kapılarının General Kasım Süleymani suikastına rağmen Washington'la müzakerelere hala açık olduğunu belirten Zarif, ancak bunun için bazı koşullarının bulunduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle