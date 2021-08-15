İran Dışişleri Bakanı Zarif, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunları çözmeyeceğini belirtti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunların çözüm yolu olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunların çözüm yolu olmadığını ifade etti.

Zarif, Twitter hesabından eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin paylaşımına verdiği cevapta, Afganistan'daki gelişmelere değindi.

Hamid Karzai'nin ülkedeki karışıklığı önlemek amacıyla eski Cuımhurbaşkanı Abdullah Abdullah, Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ve kendisinden oluşan koordinasyon konseyinin kurulması girişimini destekleyen Zarif, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunların çözüm yolu olmadığını belirtti.

Zarif, "Koordinasyon konseyi girişimindeki kardeşler ve Afganistan'ın diğer liderleri, müzakere için zemin oluşturabilir ve barışçıl intikalin kalıcı barışa hizmet etmesini sağlayabilirler. İran Afganistan'daki barış için çaba göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.???????

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devretmesi çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun