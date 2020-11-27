İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçiye suikastla ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçiye suikastla ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması

27.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:06
İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçiye suikastla ilgili İsrail'i suçladı Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

Zarif, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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