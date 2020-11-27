İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi

27.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:50
İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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