İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer anlaşma ülkemizde seçim malzemesi haline getirilmemelidir"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer anlaşma ülkemizde seçim malzemesi haline getirilmemelidir"

06.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:53
İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken nükleer anlaşmanın seçim malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken nükleer anlaşmanın seçim malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Zarif, Hemşehri gazetesine verdiği mülakatta, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD ile muhtemel müzakerelerle ilgili soruları yanıtladı.

İran'da, ABD ile müzakereler konusunda görüş birliği oluşmadığını ifade eden Zarif, "İran ile ABD arasında müzakere konusu ülkede mutabakata varılması ve ülkenin en üst düzeylerinde kararlaştırılması gereken bir konudur. Şu anda ülkede ABD ile müzakere konusunda bir görüş birliği yok ancak ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi için de müzakereye ihtiyaç yoktur." dedi.

Buna rağmen ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde yeniden anlaşmanın taraflarından biri olarak İran ile diyaloğu geliştirebileceğine dikkati çeken Zarif, "Biz her zaman o masadaydık ve bizim müzakere masasına dönmemiz gerekmiyor. ABD, müzakere masasına giriş için bir bilet almalıdır. O durumda 5+1'in bir parçası olacak ve kesinlikle bu çerçeve içerisinde diyalog olacaktır." diye konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken nükleer anlaşmaya dönüş ve yaptırımların kaldırılması gibi konuların seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayan Zarif, şöyle devam etti:

"İran devletinin nükleer anlaşma konusundaki siyaseti hükümetlerle bağlantılı değil ve bu siyaset ülkenin en üst düzeyinde alınmış kararlarla uygulanıyor. Ben her iki siyasi kanattaki (muhafazakar ve reformistler) tüm dostlarımızdan nükleer anlaşma konusunu seçim malzemesi haline getirmemelerini rica ediyorum. Bu konu halkın geçimi ve İran'ın haklarının tanınmasıyla ilgilidir. Elbette İran'ın hakları da tanınmıştır. Şu anda geriye kalan ise Trump döneminde bozulan halkın geçim konusu ve ekonomik savaşın durdurulması gerektiği konusudur ve bu konular bir iç tartışma meselesi değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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