İran Dışişleri Bakanı Zarif New York Times'a konuştu
İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisine yönelik ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Benim ya da ailemin İran dışında bir mal varlığı yok. İran dışında banka hesabım bile yok. İran benim tüm hayatım ve tek bağlılığım." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendisine yönelik ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Benim ya da ailemin İran dışında bir mal varlığı yok. İran dışında banka hesabım bile yok. İran benim tüm hayatım ve tek bağlılığım." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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