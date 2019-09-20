İran dışişleri bakanı zarif, new york'a gitti
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitti.
20.09.2019 09:27
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitti.
Zarif'in BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında bazı ülkelerin üst düzey yetkilileri ve dışişleri bakanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.
İran Mehr ajansı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ise Pazartesi günü New York'a gitmesinin planlandığını duyurdu.
Kaynak: DHA