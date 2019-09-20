İran dışişleri bakanı zarif, new york'a gitti

20.09.2019 09:27

Zarif'in BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında bazı ülkelerin üst düzey yetkilileri ve dışişleri bakanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İran Mehr ajansı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ise Pazartesi günü New York'a gitmesinin planlandığını duyurdu.

Kaynak: DHA