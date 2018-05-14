İran Dışişleri Bakanı Zarif: " Kudüs'te Büyükelçilik Açılması Tehlikeli Bir Adım"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıp bugün Kudüs'te açılacak olmasını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la gerçekleştirdiği görüşmesinde konuşan Zarif,"ABD'nin Kudüs'te çok tehlikeli bir davranışını görüyoruz. Ne yazık ki, ABD hükümetinin uluslararası kurallar ve yasalara karşıtlığı bir alışkanlık haline dönüştü" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 6 Aralık 2017'de ABD Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı vermişti. Trump'ın, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliği bugün açılacak.

Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili önemli konulardan biridir. 1967 savaşı sırasında şehrin doğu kesimini ele geçiren İsrail, Kudüs'ün ülkenin tek ve bölünmez başkenti olduğu, Filistinlilerin de şehrin doğu kesimini kendi devletlerinin başkenti yapmak istediği konusunda ısrar ediyor. - MOSKOVA