İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Instagram'dan yaptığı duyuruyla istifa etti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Instagram'dan yaptığı duyuruyla istifa etti.
Zarif Instagram'daki paylaşımında "Son yıllarda dışişleri bakanlığı görevim dönemindeki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.
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