İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yönetiminin ABD'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yönetiminin ABD'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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