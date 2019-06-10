İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yönetiminin ABD'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yönetiminin ABD'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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