İran Dışişleri Bakanı Zarif: " Hava yolları uçuşlarının başlaması için görüşmelerimiz devam ediyor"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması Toplantının bitmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.
15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması
Toplantının bitmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA