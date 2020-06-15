İran Dışişleri Bakanı Zarif: " Hava yolları uçuşlarının başlaması için görüşmelerimiz devam ediyor" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması Toplantının bitmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması Toplantının bitmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA