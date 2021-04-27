Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
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Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: İran Dışişleri Bakanı Zarif'in IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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