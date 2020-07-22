İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Çin ile anlaşmaya yakınız" İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, korona virüs nedeniyle Çin ile nihai müzakerenin henüz yapılmadığını ancak anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, korona virüs nedeniyle Çin ile nihai müzakerenin henüz yapılmadığını ancak anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Çin ile İran arasında müzakere edilen 25 yıllık anlaşmaya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Zarif, Çin ile görüşmelerin devam ettiğini ve herhangi bir anlaşmaya henüz varmadıklarını belirterek, "Korona virüs nedeniyle nihai müzakereleri karşılıklı olarak yapamadık. Bu nedenle henüz anlaşma sağlanmış değil. Ancak anlaşmaya çok yakınız" dedi.

Bir kaç ay içerisinde Çin ile anlaşmaya imza atılabileceğini kaydeden Zarif, "Gerek duyulduğunda anlaşma meclise giderek şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin konuşan Zarif, "Halkımız tek bir karış toprağın hiçbir yabancı devlete verilmeyeceğinden emin olsun. Ne bu hükumet ne de başka hükumetler İran'ın tek bir karış toprağını başka ülkelere özel kullanma hakkı olarak veremez veya kiralayamaz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA