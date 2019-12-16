İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bölgedeki çatışmaları barışçıl yollarla çözmeliyiz"

16.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:08

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi'ndeki tüm ihtilafları ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeleri gerektiğini belirterek, Suudi Arabistan'ın Katar'ı abluka altına alarak yanlış hesap yaptığını savundu.

İran devlet medyasına göre, Zarif, Katar'da düzenlenen "19. Doha Forumu" kapsamındaki konuşmasında bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı abluka ve Yemen'de yürüttüğü savaşın yanlış hesapların sonucunda ortaya çıkan iki felaket örneği olduğunu savunarak, bu gelişmelerin bölgenin hakimiyetini ele geçirmek için yanlış tasavvur edilmiş fırsat algısına da örneklik teşkil ettiğini söyledi.

Enerji güvenliğini ve gemilerin serbestçe dolaşımını garantileyecek güvenlik perspektiflerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zarif, "Bölgedeki tüm ihtilafları ve çatışmaları barışçıl yollarla ve ilişkileri geliştirerek çözmeliyiz. Çok yönlü diyaloğa dayalı yeni bir bölgesel yakınlaşma çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Basra Körfezi'ndeki ülkelerin, 2014-2018'de dünyadaki silah ithalatının dörtte birini gerçekleştirdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 trilyon dolarlık silah alımının yapıldığını itiraf ettiğini belirtti.

İsim vermeden Suudi Arabistan'ı kasteden Zarif, "Bazıları başkaları üzerinden kazanım sağlayacağını düşünüyor. Bu ülkeler, komşularını mahrum bırakarak güvende olacaklarına inanıyor ancak bu yöntem netice vermedi ve vermeyecek." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA