İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yönetimi, Trump'ı takip ediyor
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yönetimi, Trump'ı takip ediyor

18.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:08
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yönetimi, Trump'ı takip ediyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden yönetiminin İran'a yönelik politikasında Donald Trump yönetimine göre değişiklik olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden yönetiminin İran'a yönelik politikasında Donald Trump yönetimine göre değişiklik olmadığını  ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik politikasında Joe Biden dönemi ve Donald Trump dönemi arasında fark olmadığını söyledi. Bunun bir hayal kırıklığı olduğunu dile getiren Zarif, "Biden yönetimi, bir aydır Trump'ın kanunsuz, zorba ve maksimum baskı politikasını sürdürüyor. Bu politikanın başarısız olduğuna ve ABD'nin çehresini yitirdiğine inanıyorlarsa, bu politikanın devamı onlara da yardımcı olmayacak ve beraberinde aynı başarısızlığı getirecektir. ABD, zaten yenilgiye uğramış politikasını sürdürerek kendileri için bir kaldıraç yaratabileceğini düşünüyorsa, İran'da da bazı gelişmelerin sahada olacağını bilmelidir" dedi.


- İran

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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