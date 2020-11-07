İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Biden ile Trump arasında fark var"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Biden ile Trump arasında fark var"

07.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:25
İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD seçimlerinde kimin yeni ABD Başkanı olacağını bilmediklerini söyleyerek Joe Biden ve Donald Trump arasında fark olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD seçimlerinde kimin yeni ABD Başkanı olacağını bilmediklerini söyleyerek Joe Biden ve Donald Trump arasında fark olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Venezuela'da bir televizyon kanalına konuştu. Zarif, ABD ile İran arasında varılan nükleer anlaşmanın sadece iki ülkeye ait olmadığını belirerek, "Bu anlaşmada BM'de yer alıyor. ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilme hakkına sahip değildi. Nükleer anlaşmadan ayrıldıklarında BM'den de ayrılmaları gerekiyordu" ifadesini kullandı.

ABD'nin tekrar nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin konuşan Zarif, "ABD kendisi anlaşmadan ayrılma kararı aldı. Eğer anlaşmaya geri dönmek isterlerse müzakere masasına oturmaya hak kazanmalılar" dedi.

Zarif, ABD seçimlerinde kimin yeni ABD Başkanı olacaklarını bilmediklerini söyleyerek, "Şüphesiz her iki aday arasında farklar var. Özellikle Trump döneminde fazla bir diplomasi fırsatı görmedik ve kullanılan diplomasi ise Trump ve Dışişleri Bakanının şahsi tehditlerinden ibaretti. Bu nedenle aralarında farklar var ama bizim için önemli olan sözler değil uygulamalar olacaktır" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin ağır zararlar gördüğünü kaydeden Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmek için öncelikle İran'a yönelik politikalarını değiştirmek zorunda olduğunu belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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